Sono in Cina e in Congo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in Cina e in Congo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CN

Soluzione e Curiosità per: Sono in Cina e in Congo La Repubblica Democratica del Congo (detta anche Congo, Congo-Kinshasa o ex Congo belga) è uno Stato dell'Africa centrale. Tra il 1960 e il 1964 era denominata Repubblica del Congo e dal 1971 al 1997 Zaire. Sigle Cartoon Network – canale televisivo satellitare

– canale televisivo satellitare Condizioni normali

Controllo numerico

Coordination Number – numero di coordinazione: Numero di coordinazione – in chimica, numero di molecole o di ioni legati a un atomo centrale coordinatore in un complesso Numero di coordinazione – in cristallografia, numero di atomi direttamente adiacenti ad un singolo atomo, nell'ambito di una definita struttura cristallina

– numero di coordinazione: CN o C/N: Construction Number – numero di serie (SN) dato ad ogni aereo prodotto dalla Boeing, a volte è utilizzato l'acronimo MSN (Manufacture Serial Number) che è sinonimo Chimica CN – cianuro

CN – sigla DIN 7728 e 16780 del nitrato di cellulosa

Ciclo CN – ciclo del carbonio-azoto

Gas CN – cloroacetofenone

– cloroacetofenone Cn – Copernicio, nuovo nome dell'elemento chimico Unumbio (Uub). Codici CN – codice vettore IATA di Islands Nationair

CN – codice FIPS 10-4 delle Comore

CN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Popolare Cinese

CN – codice ISO 3166-2:ES delle Isole Canarie (Spagna)

CN – codice ISO 3166-2:IE della contea di Cavan (Irlanda)

CN – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Cuneo (Italia)

CN – codice ISO 3166-2:MD di Cainari (Moldavia) Informatica .cn – dominio di primo livello della Repubblica Popolare Cinese Altro cN – simbolo del centiNewton

CN – sigla usata dalla Canadian National Railway, azienda ferroviaria canadese

CN. – Nell'epigrafia romana abbrevia il nome Gneo Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Cn» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Sono in Cina e in Congo : sono; cina; congo; Quelli rotanti sono mistici islamici Lo sono bisonti, buoi e bufali sono in sei e in dieci sono nati otto lustri fa Quelli d America sono Uniti Col Tonchino e la Cocincina formò il Vietnam Le tagliatelle in brodo della cucina asiatica Antica città africana vicina a Cartagine Carneficina, massacro Quello di bruciato allarma chi cucina Confina con il congo Un originaria del Niger o del congo Era il nome dell attuale Repubblica Democratica del congo Popolazione congolese di etnia bantu La Repubblica Democratica del congo, in passato Cerca altre Definizioni