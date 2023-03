Un rintocco di campana - Cruciverba

La campana è una tipologia di strumento musicale, appartenente alla classe degli idiofoni a percussione diretta, definita come contenitori, suonati con un oggetto non sonoro, in cui la vibrazione è più debole vicino al vertice. Si differenziano dai gong, in cui invece la vibrazione è più forte vicino al vertice.

Aristocrazia

Don (al femminile "Donna") – In Italia, titolo nobiliare riferito ai figli di Principe (dei Principi) o figli di Duca (dei Duchi), e ai loro discendenti in linea maschile. Divenuto in seguito appellativo onorifico che accompagna il nome di un uomo, in Italia si usa particolarmente come titolo riferito ai sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana.

Cinema

Don – film indiano del 1978

Codici

DON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dos Lagunas Peten (Guatemala)

DON – codice vettore ICAO di Donair Flying Club

don – codice ISO 639-3 della lingua toura di Papua-Nuova Guinea

Geografia

Canada

Don – affluente del lago Ontario (Canada)

Francia

Don – comune del Nord

Italia

Don – frazione del comune di Amblar-Don, in provincia di Trento

Regno Unito

Don – fiume dell'Inghilterra che scorre nel South Yorkshire, nasce nei monti Pennini e dopo aver percorso 112 km verso est si unisce al fiume Ouse

Russia

Don – fiume della Russia

Mitologia

Dôn – dea madre della mitologia gallese

Persone

Stefflon Don (1991) – rapper e cantante britannica di origini giamaicane

Altro