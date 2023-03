Radiante in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Radiante in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAD

Soluzione e Curiosità per: Radiante in breve L'alfabeto greco è un sistema di scrittura composto da 24 lettere (7 vocali e 17 consonanti) e risale al IX secolo a.C.; deriva dall'alfabeto fenicio, nel quale a ogni segno era associato un solo suono. A loro volta gli stessi segni dell'alfabeto fenicio deriverebbero da una semplificazione di alcuni geroglifici egizi i ... Geografia Rad – comune del distretto di Trebišov (Slovacchia) Sigle Radiation Absorbed Dose – unità di misura della dose assorbita di radiazioni

– unità di misura della dose assorbita di radiazioni Rapid Application Development – metodologia di sviluppo del software introdotta inizialmente da James Martin negli anni ottanta

– metodologia di sviluppo del software introdotta inizialmente da James Martin negli anni ottanta Reichsarbeitsdienst – corpo ausiliario di supporto alla Wehrmacht

– corpo ausiliario di supporto alla Wehrmacht Route Availability Document – documento sulla disponibilità delle rotte, in aeronautica

– documento sulla disponibilità delle rotte, in aeronautica Royal Academy of Dance – accademia di danza britannica

– accademia di danza britannica Rational Application Developer for WebSphere Software – piattaforma per lo sviluppo di software

– piattaforma per lo sviluppo di software Raggruppamento Autonomo Difesa - reparto dello Stato maggiore della difesa italiano Alfabeti Rad – runa dell'alfabeto Fuþorc Cinema Rad – film del 1986 diretto da Hal Needham Codici rad – codice ISO 639-3 della lingua rade Religione R.A.D. – Suore dell'Amor di Dio Altro rad – simbolo del radiante, unità di misura degli angoli

Rad – doppio malvagio della supereroina Miss Victory della AC Comics

– doppio malvagio della supereroina Miss Victory della AC Comics RAD – Sigla abbreviata dell'azienda elettronica RAD Data Communications Ltd. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

