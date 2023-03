Pietanza arrostita a base di carne o pesce - Cruciverba

Il kebab (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ke'bab]; in persiano , "kabab"; in arabo: , kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne arrostita di origine mediorientale, divenuto popolare in tutto il mondo grazie alle migrazioni.

La grigliata è un metodo di cottura arrosto secondo il quale il cibo è posto su una griglia, sospesa su braci, serpentina elettrica o becchi a gas.