Ha per capitale Monaco - Cruciverba

Monaco di Baviera ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mnako di ba'vjra/; in tedesco München, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mnçn/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mnçn/; in bavarese: Minga) è una città ...

La Baviera, ufficialmente Stato libero di Baviera (in tedesco: Bayern o Freistaat Bayern; in bavarese: Freistoot Bayern), è uno dei 16 Stati federati (Bundesländer) della Germania. Con circa 13,2 milioni di abitanti e con una superficie di 70 541,57 km², la Baviera è lo stato tedesco più esteso e il secondo per popolazione, dopo la Renania Settentrionale-Vestfalia. La capitale e la città principale è Monaco di Baviera, con 1,5 milioni di abitanti, ed è la terza città della Germania per popolazione.