L odore del mare - Cruciverba

L'odore del mare è un singolo del gruppo musicale italiano Tiromancino, pubblicato il 10 dicembre 2021 come quinto estratto dal tredicesimo album in studio Ho cambiato tante case.

La salsedine è la presenza di sali solubili in un qualsiasi mezzo (acqua, aria, terreno) in quantità tali da produrre effetti macroscopici come, ad esempio, l'aumento del potenziale osmotico. Per estensione s'indica come salsedine il caratteristico odore prodotto dall'aerosol marino.