Non si dà all amico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si dà all amico.

Soluzione 3 lettere : LEI

Soluzione e Curiosità per: Non si da all amico Amico mio è una serie televisiva italiana del 1993, ambientata in un ospedale e con protagonista Massimo Dapporto nel ruolo di Paolo Magri e Katharina Böhm/Désirée Nosbusch nel ruolo di Angela Mancinelli. La regia è di Paolo Poeti. Altri interpreti sono Maria Amelia Monti, Paolo Maria Scalondro, Pierfrancesco Favino, Claudia Pandolfi, Antonella Fattori, Billie Zöeckler, Riccardo Garrone. La serie ha avuto due stagioni: la prima stagione andò in onda dal 7 dicembre 1993 al 25 ... Geografia Lei – comune della provincia di Nuoro

– comune della provincia di Nuoro Val di Lei – valle alpina della provincia di Sondrio percorsa dal Reno di Lei Sigle Lessico etimologico italiano Cinema Lei ( Sie ) – film tedesco del 1954 diretto da Rolf Thiele

( ) – film tedesco del 1954 diretto da Rolf Thiele Lei – film italiano del 2002 diretto da Tonino De Bernardi

– film italiano del 2002 diretto da Tonino De Bernardi Lei (Her) – film statunitense del 2013 diretto da Spike Jonze Codici LEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Almería (Spagna)

lei – codice ISO 639-3 della lingua lemio

LEI – Legal Entity Identifier codice di identificazione globale univoco per soggetti giuridici rilasciato da un’Unità Operativa Locale (Local Operating Unit – LOU) accreditata GLEIF. Letteratura Lei o La donna eterna ( She ) – romanzo di H. Rider Haggard del 1887

o ( ) – romanzo di H. Rider Haggard del 1887 Lei - romanzo di Mariapia Veladiano del 2017 Musica Lei (non è per me)/Ma questa sera – singolo di Lucio Dalla del 1964

– singolo di Lucio Dalla del 1964 Lei – canzone di Charles Aznavour del 1974

– canzone di Charles Aznavour del 1974 Lei – singolo di Umberto Tozzi del 1994

– singolo di Umberto Tozzi del 1994 Lei – singolo di Gel del 2007

– singolo di Gel del 2007 Lei – singolo di Saverio Grandi e Gaetano Curreri del 2007 Persone Lei – profeta del VI secolo a.C. citato nel Libro di Mormon

– profeta del VI secolo a.C. citato nel Libro di Mormon Lei – figlio di Helaman, profeta del I secolo d.C. citato nel Libro di Mormon

– figlio di Helaman, profeta del I secolo d.C. citato nel Libro di Mormon Lei – comandante militare nefita, citato nel Libro di Mormon

– comandante militare nefita, citato nel Libro di Mormon Kaylani Lei , pseudonimo di Ashley Spalding –attrice pornografica filippina naturalizzata statunitense

, pseudonimo di Ashley Spalding –attrice pornografica filippina naturalizzata statunitense Lorenza Lei – dirigente pubblico e giornalista italiana italiana Televisione Lei – rete televisiva a pagamento di Sky Italia Altro Lei – plurale del leu rumeno e del leu moldavo

– plurale del leu rumeno e del leu moldavo Lei Wulong – personaggio della serie di videogiochi Tekken

– personaggio della serie di videogiochi Lei – tradizionale ghirlanda di fiori hawaiana Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Lei» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

