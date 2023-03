Il navigatore inglese che introdusse in Europa il tabacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il navigatore inglese che introdusse in Europa il tabacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RALEIGH

Il navigatore inglese che introdusse in Europa il tabacco Il Brasile (in portoghese: Brasil), ufficialmente Repubblica Federale del Brasile (República Federativa do Brasil), è una repubblica federale dell'America meridionale. Con una superficie di oltre 8,5 milioni di km², è il quinto stato del mondo per superficie totale (pari al 47,3% del territorio sudamericano), bagnato dall'oceano Atlantico a est, confina a nord con il dipartimento francese d'oltremare della Guyana francese, il Suriname, la Guyana e il Venezuela, a ... Geografia Australia Raleigh – località del Nuovo Galles del Sud Stati Uniti d'America Raleigh – capitale della Carolina del Nord

Walter Raleigh – navigatore ed esploratore britannico

