Si montano per spettacoli con clown e acrobati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si montano per spettacoli con clown e acrobati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENDONI

Soluzione e Curiosità per: Si montano per spettacoli con clown e acrobati Ed Sullivan, all'anagrafe Edward Vincent Sullivan (New York, 28 settembre 1901 – New York, 13 ottobre 1974), è stato un conduttore televisivo, showman e giornalista statunitense. È stato anche sceneggiatore e attore. Il tendone è un grande padiglione in tela montato su apposite armature metalliche. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

