Molto vecchio - Cruciverba

Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) è la trasposizione cinematografica dell'omonimo musical teatrale composto da Andrew Lloyd Webber, tratto a sua volta dal romanzo di Gaston Leroux, voluta proprio dal celebre compositore inglese.

Ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata nella liturgia e rivolta per tre volte dal vescovo consacrato al vescovo consacrante.