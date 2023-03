Meticolosi all eccesso - Cruciverba

Le Schutzstaffel o SS (pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'tstafl/ ; letteralmente «squadre di protezione» o «squadre di salvaguardia»), erano un'organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco (NSDAP) create nella Germania nazista che, con lo scoppio della seconda guerra mondiale, cominciarono ad operare in tutta l'Europa occupata dai tedeschi per la creazione del piano ...

Pignola (Vïgnuòlë in dialetto locale) è un comune italiano di 6 779 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. Conosciuta fino al fino al 1863 come "Vignola" e dal 1863 al 1935 "Pignola di Basilicata" è nota anche come "il paese dei portali" in riferimento ai numerosi ingressi decorati nel suo centro storico.