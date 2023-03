Iniziali della Angiolini - Cruciverba

Non è la Rai è stato un programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni, andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni. La trasmissione, fenomeno di costume degli anni novanta, andava in onda in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma e protagonisti del varietà erano balletti, giochi telefonici e canzoni, tutti eseguiti da un gruppo di ragazze adolescenti o poco più. La ...

Botanica

Aa – genere della famiglia delle Orchidacee

Codici

AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

AA – codice vettore IATA di American Airlines

Geologia

Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii

Geografia

Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: