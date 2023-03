Indica ciò che non è più - Cruciverba

Le identità non binarie (in inglese: genderqueer oppure nonbinary, non-binary, o enby dall'abbreviazione NB) sono quelle identità di genere che sono al di fuori del cosiddetto binarismo di genere, ovvero non strettamente e completamente maschili o femminili. Le identità non binarie talvolta possono rientrare nel termine ombrello transgender, poiché le persone non binarie si identificano tipicamente con un genere diverso dal genere ...

Cinema

Ex – film del 2009 diretto da Fausto Brizzi

– film del 2009 diretto da Fausto Brizzi Ex - Amici come prima! – film del 2011 diretto da Carlo Vanzina

Codici

EX – codice vettore IATA di Air Santo Domingo

Ex – codice ATEX ATmosphères ed EXplosives

Informatica

ex – versione estesa dell'editor di linea ed

Sport

EX – estremamente difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Tipografia

EX – l'altezza di un carattere minuscolo indicata anche con altezza della x o parte mediana

Altro