Il gruppo rock australiano di Highway to Hell - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : AC DC

Soluzione e Curiosità per: Il gruppo rock australiano di Highway to Hell Highway to Hell è il sesto album in studio del gruppo musicale australiano AC/DC, pubblicato il 29 luglio 1979 dalla Atlantic Records. Gli AC/DC (pronuncia inglese britannica: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[esi 'disi]; spesso reso graficamente come ACDC) sono un gruppo musicale hard rock australiano formatosi a Sydney nel 1973. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

