Fibra minore che si ramifica a partire dal neurone - Cruciverba

Gli araneidi (Araneae Clerck, 1757) sono un ordine di Aracnidi, suddiviso, a novembre 2021, in 129 famiglie che comprendono ben 49 720 specie. I membri dell'ordine vengono comunemente chiamati ragni.

In biologia si definiscono dendriti (dal greco dd dendron, "albero") le fibre minori che si ramificano a partire dal neurone, che trasportano il segnale nervoso in direzione centripeta (verso il soma, il corpo cellulare del neurone). Più dendriti di un unico neurone formano un albero dendritico. La maggior parte dei neuroni presenta un numero molto elevato di dendriti attraverso i quali riceve impulsi provenienti da altri neuroni o, nel caso di neuroni sensoriali, prodotti da stimoli ambientali. I dendriti sono più corti rispetto al neurite (o assone) che in un preparato istologico risulta meno evidente essendo più sottile e senza ramificazioni, se non consideriamo le ramificazioni finali che terminano con piccoli slargamenti definiti bottoni sinaptici.