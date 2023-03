Il fardello del pellegrino - Cruciverba

Il pellegrinaggio del cristiano (in originale The Pilgrim's Progress from This World, to That Which Is to Come: Delivered under the Similitude of a Dream), scritto da John Bunyan è un'allegoria cristiana in forma di romanzo, pubblicata nel 1678 e nel 1684. È considerata una delle opere principali sul cristianesimo riformato. Il titolo esteso dell'opera è The Pilgrim's Progress from This World, to That Which is to Come: Delivered Under the Similitude of a Dream Wherein ...

Il fagotto è uno strumento musicale a fiato ad ancia doppia, le cui ance, due pezzi di canna comune (Arundo donax) lavorati e legati tra di loro, sono posizionate una sopra l'altra. Il fagotto appartiene al gruppo dei legni.