Fanno girare grosse cifre di danaro - Cruciverba

L'anarcocapitalismo (neologismo composto dal confisso anarco- e dal sostantivo capitalismo) è una teoria politico-economica che costituisce l'ala radicale del libertarismo di destra. Promossa dall'economista della scuola austriaca Murray N. Rothbard (1926–1995), l'anarcocapitalismo si articola in una forma estrema di capitalismo laissez-faire propugnante una società controllata dai proprietari di beni immobili, che operano sotto la protezione di agenzie di sicurezza private. L'anarcocapitalismo viene solitamente descritto dai suoi proponenti come il progetto per realizzare una società "senza Stato" e priva di qualunque forma di tassazione e correlatamente di spesa pubblica.