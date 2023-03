Fabbricò per primo la dinamite - Cruciverba

La rivoluzione industriale fu un processo di evoluzione economica e di industrializzazione di società che da agricole-artigianali-commerciali si trasformarono in sistemi industriali caratterizzati dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate (come, ad esempio, i combustibili fossili), il tutto favorito da una forte componente di innovazione tecnologica e accompagnato da fenomeni di crescita, sviluppo economico e ...

Il premio Nobel ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/no'bl/; pronuncia svedese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile umano, apportando «i maggiori benefici all'umanità» per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per le opere letterarie, per l'impegno in favore della pace mondiale.