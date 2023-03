Era un sistema per trasmettere testi scritti - Cruciverba

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – in inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ma talvolta indicato semplicemente come Framework – è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati.

Videotèl fu il nome dato al servizio di videotex della SIP, successivamente Telecom Italia, l'ex gestore monopolista della telefonia in Italia. Introdotto in via sperimentale nel 1981, divenne operativo nel 1985, ma non ebbe mai successo commerciale, e con l'avvento di Internet a metà anni novanta cadde in disuso prima ancora di aver preso realmente piede.