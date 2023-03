Divinità scandinave che dimoravano nell Asgard - Cruciverba

Nella religione germanica (o etenismo), gli Asi o Ansi (maschile singolare "Ase", femminile singolare "Asinia" e plurale "Asinie"; in norreno Æsir, al singolare Ás, Áss o anche Oss, al femminile singolare Ásynja, al femminile plurale Ásynjur, in inglese antico Os al plurale Ese [inglese moderno: Ase o Anse, pl. Ases o Anses], in alto-tedesco antico Ans al plurale Ensi [tedesco moderno: Ase, pl. Asen], in gotico Ans al plurale Anseis; in forma latinizzata Ansus al plurale Anses), sono gli dèi o spiriti del cielo. La forma proto-germanica è *Ansuz, il cui significato può essere "dio" e "divino" (anche supremo, Odino), "spirito" e "spirituale", e "suono creatore", correlato al sanscrito as, quindi ancora il raggio di luce che emana dalla divinità. La fonte principale sulla religione germanica è l'Edda, compilazione Islandese del XIII secolo di testi del ramo norreno (scandinavo) di tale religione e della sua narrazione mitologica.