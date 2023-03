Dipinse Venezia in numerosi capolavori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse Venezia in numerosi capolavori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANALETTO

Soluzione e Curiosità per: Dipinse Venezia in numerosi capolavori Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 – Loreto, 1556/1557) è stato un pittore italiano. Canaletto, pseudonimo di Giovanni Antonio Canal (Venezia, 17 o 18 ottobre 1697 – Venezia, 19 aprile 1768), è stato un pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia, noto soprattutto come vedutista. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

