La diciassettesima lettera greca - Cruciverba

Geografia

Grecia

Ro – isola del Dodecaneso

Italia

Ro – frazione del comune di Montichiari, in provincia di Brescia

Sigle

Ragnarok Online – gioco di ruolo online

Ricerca operativa

Codici

RO – codice vettore IATA di Tarom

Informatica

.ro – dominio di primo livello della Romania

Storia

Ro – sovrano predinastico dell'antico Egitto

Trasporti

RO – targa automobilistica di Rohrbach (Austria)

Altro