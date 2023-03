Così si vende... la pelle - Cruciverba

Berluti è un marchio di origine italiana e di proprietà di LVMH che produce e vende al dettaglio abbigliamento per uomo. È conosciuto per le sue finiture uniche in pelle di vitello, canguro e alligatore, specialmente nella sua produzione di scarpe e stivali. Produce anche cinture, borse e portafogli di pelle così come capi su misura e "ready-to-wear" (pronti da indossare).

Cara Jocelyn Delevingne (AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['kr dl'vin]; Londra, 12 agosto 1992) è una supermodella e attrice britannica.