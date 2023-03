Comune del Goriziano - Cruciverba

Il Goriziano (ufficialmente in sloveno Goriška statisticna regija, detto anche Goriziano Sloveno per distinguerlo dal Goriziano italiano corrispondente alla ex-provincia di Gorizia) è una delle 12 regioni statistiche in cui è suddivisa la Slovenia, rientrando sia nella regione storico-geografica del Friuli come nell'ottocentesca Venezia Giulia. Corrisponde sostanzialmente alla parte della vecchia provincia di Gorizia passata dall’Italia alla Jugoslavia alla fine ...

Cormòns (Cormòns in friulano, Krmin in sloveno, Kremaun in tedesco) è un comune italiano di 7 208 abitanti del Friuli-Venezia Giulia.