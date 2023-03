L antico dio romano dei boschi - Cruciverba

Il dio Pan (in greco antico: , Pán) era, nelle religioni dell'antica Grecia, una divinità non olimpica dall'aspetto di un satiro, legata alle selve, alla pastorizia e alla natura. Era solitamente riconosciuto come figlio del dio Ermes e della ninfa Penelope.

Arte

Silvano – Opera lirica di Pietro Mascagni

Geografia

Silvano d'Orba – comune italiano in provincia di Alessandria

– comune italiano in provincia di Alessandria Silvano Pietra – comune italiano in provincia di Pavia

Mitologia

Silvano – divinità della mitologia romana

Musica

Silvano – brano musicale di Enzo Jannacci, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto contenuto nel singolo di Cochi e Renato del 1978 Lo sputtanamento e nell'album di Enzo Jannacci del 1980 Ci vuole orecchio.

Onomastica

Silvano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Silvano – ufficiale dell'Impero Romano

– ufficiale dell'Impero Romano Silvano o Sila – compagno di Paolo di Tarso, tra i primi diffusori del cristianesimo

o – compagno di Paolo di Tarso, tra i primi diffusori del cristianesimo Bernardo Silvano – geografo ed umanista italiano

– geografo ed umanista italiano Ermanno Silvano – arbitro di calcio italiano

