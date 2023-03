Anteriore - Cruciverba

Il Meclemburgo-Pomerania Anteriore (noto anche come Meclemburgo-Pomerania Occidentale; in tedesco Mecklenburg-Vorpommern) è uno dei sedici Stati federati (Bundesländer) della Germania. Ha una superficie di 23 180 km² e con 1 611 160 abitanti è lo stato meno popoloso della Germania.

Il precedente (in lingua inglese precedent), in diritto, è una decisione, contenuta in un provvedimento giurisdizionale (generalmente una sentenza), pronunciata in passato da un giudice, nell'ambito di un processo, in merito ad una fattispecie identica o analoga a quella in esame.