Lo è anche un tunisino - Cruciverba

La Tunisia (in arabo: , Tunis; AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['tuns]), ufficialmente Repubblica di Tunisia (in arabo: , Al-Jumhuriyyah at-Tunisiyya ), è lo stato più settentrionale dell'Africa. Fa parte della regione del ...

Il Maghreb, anche italianizzato in Magreb, (in berbero: , Tamaza; in arabo: , al-Maghrib, "luogo del tramonto") costituisce l'area geografica e culturale dell'Africa nordoccidentale o più precisamente dell’Africa settentrionale ad ovest dell’Egitto che si affaccia sul mar Mediterraneo e sull'oceano Atlantico. In senso più ampio, oltre ad estendersi appunto tra Marocco, Algeria e Tunisia, comprende anche Libia e Mauritania, mentre in senso più ristretto il solo Marocco. Originariamente, l'espressione riguardava la fascia di terra tra la catena montuosa dell'Atlante e il mar Mediterraneo (nord della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco); in molte fonti sono incluse anche al-Andalus e la Sicilia islamica.