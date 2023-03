È d aiuto per il salto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È d aiuto per il salto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDANA

Soluzione e Curiosità per: e d aiuto per il salto Maria Elena D'Amario (Pescara, 17 giugno 1990) è una ballerina e coreografa italiana. È stata ballerina della Parsons Dance Company, notata da David Parsons a seguito della partecipazione della ballerina alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Pedana – suddivisione dell'India

– suddivisione dell'India Pedana – supporto piede delle motociclette

– supporto piede delle motociclette Pedana – il piano inclinato di legno sul quale si esegue la battuta prima del salto, oppure l'area dalla quale si lanciano disco, martello, peso, giavellotto. Termine utilizzato anche in discipline come ciclismo, baseball e scherma

– il piano inclinato di legno sul quale si esegue la battuta prima del salto, oppure l'area dalla quale si lanciano disco, martello, peso, giavellotto. Termine utilizzato anche in discipline come ciclismo, baseball e scherma Pedana – sinonimo di Pallet

– sinonimo di Pallet Valle Pedana – valle alluvionale del Lazio Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

