Un acqua per le vernici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un acqua per le vernici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAGIA

Soluzione e Curiosità per: Un acqua per le vernici La vernice è un materiale tipicamente fluido che viene steso sopra una superficie (es. una parete) a vari scopi, formando dopo l'essiccazione una pellicola sottile, resistente ed elastica. È denominata "pittura" o "smalto" se contiene pigmenti coloranti che la rendono opaca o lucida. Ragià (in hindi ràjah) è un titolo onorifico indiano originariamente attribuito ai re di uno Stato autonomo e successivamente esteso ai grandi dignitari. Nell'India moderna indica un principe di uno Stato minore ma privo di sovranità e autonomia. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un acqua per le vernici : acqua; vernici; Tipo di acqua Getto d acqua a pioggia Qualità dell acqua o dei... contanti Le sue colate avvengono in acqua Seconda e terza in acqua vernici per le unghie vernici per unghie Un acqua per vernici Tipo di vernici Smaltate, verniciate Cerca altre Definizioni