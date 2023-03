Voto di sufficienza - Cruciverba

Per valutazione scolastica si intende l'attribuzione di valore agli apprendimenti dello studente durante un percorso di istruzione primaria e secondaria, a seguito, ad esempio, di rilevazioni di performance di alunne ed alunni in occasione di somministrazione di prove previste dagli insegnanti nella programmazione disciplinare, in coerenza con gli obiettivi prefissati e con i risultati attesi. La ...

Sigle

Sfintere esofageo inferiore

Società Editrice Internazionale – casa editrice italiana

Software Engineering Institute

Codici

SEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Senhor Do Bonfim (Brasile)

sei – codice ISO 639-3 della lingua seri

Musica

Gruppo dei Sei – gruppo di compositori di musica francesi degli anni venti

Sei – album di Gianluca Capozzi del 2005

Sei – album dei Jovine del 2012

Sei – singolo dei Negramaro del 2013, dall'album Una storia semplice

Sei - singolo dei Ghost del 2022

Trasporti

Sei – casa motociclistica milanese degli anni trenta.

Altro

Sei – numero

6 d.C. – anno

6 a.C. – anno

Sei – gioco di carte in passato distribuito da Dal Negro

Rover 6 – modello d'autovettura

Sei – cratere mercuriano

