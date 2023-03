Un verso come il settenario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verso come il settenario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : IMPARISILLABO

Soluzione e Curiosità per: Un verso come il settenario Il settenario, nella metrica italiana, è un verso nel quale l'accento principale si trova sulla sesta sillaba: quindi, se l'ultima parola è piana comprende sette sillabe, mentre se è tronca o sdrucciola ne ha rispettivamente sei oppure otto. La terza declinazione latina è quella che contiene il maggior numero di sostantivi, di genere maschile, femminile, o neutro. Sono declinati seguendo questo modello gli aggettivi della seconda classe. Questa declinazione contiene nomi sia dal tema consonantico (gli unici della lingua latina), sia dotati della vocale tematica -i-, ma accomunati tra loro dalla desinenza -is del genitivo singolare. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un verso come il settenario : verso; come; settenario; Si può averla di traverso Avviarsi verso casa È magico in un opera di Mozart anche traverso Attirò molti verso il Klondike Un verso... dal cielo Si chiede... col come È morbida come il toffee I funghi come i porcini Altrettanto, come sopra I mostriciattoli come Pikachu dei cartoni animati Cerca altre Definizioni