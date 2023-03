Ha valore di oppure - Cruciverba

In diversi contesti dell'informatica e della matematica, la parola tedesca null o anche meno frequentemente nil viene usata per indicare un particolare elemento di un insieme che svolge, in qualche senso, una funzione simile a quella dello zero matematico. Il termine deriva dal latino nullus e viene talvolta reso in italiano con nullo; in altre occasioni, con riferimento esplicito alla sintassi di specifici linguaggi formali (per esempio linguaggi ...

Oculus dexter – occhio destro nell'esame dell'acutezza visiva

od. – abbreviazione che sta per odierno od odierna.

– abbreviazione che sta per od . Olive drab — espressione inglese che designa il colore verde oliva "tinta unita" (non chiazzato) usato per uniformi da combattimento, vernici applicate a veicoli o altri oggetti militari, per finalità mimetiche.

Od — organo deliberante

OD – codice ISO 3166-2:NA di Otjozondjupa (Namibia)

OD – codice ISO 3166-2:TD di Ouaddaï (Ciad)

od – variante eufonica della congiunzione semplice o.

