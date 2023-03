Unghie di rapaci - Cruciverba

L'artiglio è un elemento che si trova all'estremità delle zampe della maggior parte dei mammiferi, uccelli ed alcuni rettili. Sono delle fanere a forma di uncino. La parola artiglio può anche essere utilizzata riferendosi agli invertebrati, qualcosa di simile può essere infatti trovato negli artropodi come gli scarafaggi o ...

L'artiglio è un elemento che si trova all'estremità delle zampe della maggior parte dei mammiferi, uccelli ed alcuni rettili. Sono delle fanere a forma di uncino. La parola artiglio può anche essere utilizzata riferendosi agli invertebrati, qualcosa di simile può essere infatti trovato negli artropodi come gli scarafaggi o i ragni, i quali possiedono una struttura uncinata direttamente collegata alla zampa o al tarso in modo da aumentare la presa su una qualsiasi superficie. Gli artigli possono essere utilizzati per catturare e tener salda una preda, scavare o arrampicarsi sugli alberi. Gli artigli sono composti da una proteina resistente chiamata cheratina. Esistono appendici simili che però non essendo uncinate e taglienti prendono il nome di unghie. In passato, artigli di leone, tigre ed orso venivano utilizzati nella costruzione di ornamenti, collane e fermagli. Oggi la produzione è diventata illegale poiché parti di animali protetti.