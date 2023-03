Lo è una messinese... in modo classico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una messinese... in modo classico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SICULA

Soluzione e Curiosità per: Lo e una messinese... in modo classico La granita è un dolce freddo al cucchiaio, tipico della cucina siciliana. Si tratta di un composto liquido semi-congelato preparato con acqua, zucchero e un succo di frutta o altro ingrediente (oltre alla frutta sono più diffusi mandorla, pistacchio, caffè). I Siculi (Sikeloi, dal nome del presunto re Siculo Sikelòs, in greco Se) erano una popolazione, tra i primi occupanti della Sicilia, che i Greci trovarono quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

