Trattamenti rigeneranti che combattono l invecchiamento - Cruciverba

Il Gerovital H3, o cloridrato di procaina e prodotti noti come GH3 e altre varianti che possono più o meno essere assimilate al Gerovital H3, è una preparazione farmaceutica sviluppata durante gli anni cinquanta e dichiarata a suo tempo come capace di effetti antietà sull'uomo. Durante la sua massima notorietà il Gerovital venne usato da persone del jet set, come John F. Kennedy, Marlene Dietrich, Kirk Douglas e Salvador Dalí.