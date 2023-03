Si tramandano per secoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tramandano per secoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USI

Soluzione e Curiosità per: Si tramandano per secoli La vodka (in russo: , traslitterato: vodka), o wódka in polacco, è un distillato originario di Polonia e Russia e successivamente Svezia. Sigle Unione Sindacale Italiana – sindacato italiano del passato

– sindacato italiano del passato USI - CIT – sindacato italiano

– sindacato italiano Unione Socialista Indipendente – partito politico italiano

– partito politico italiano Università della Svizzera italiana – università svizzera Codici USI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mabaruma (Guyana) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si tramandano per secoli : tramandano; secoli; Si tramandano per tradizione Si tramandano con i costumi Lo stile dei secoli XI e XII Oscuri come certi secoli Io molti secoli fa Lo studio del pensiero cristiano dei primi secoli Lungo periodo storico di 10 secoli Cerca altre Definizioni