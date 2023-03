Torre tipica della religione buddista - Cruciverba

I templi buddisti sono, insieme ai santuari shintoisti, considerati tra gli edifici religiosi più numerosi, famosi e importanti del Giappone. La parola giapponese per un tempio buddista è tera ( lettura kun), ma lo stesso kanji può essere pronunciato come ji (lettura on), così che i nomi dei templi terminano frequentemente in -dera o -ji. Il suffisso -in ( La pagoda è una torre di diversi piani ciascuno dei quali dotato di un proprio tetto a falde spioventi con gli spigoli inferiori curvati verso l'alto, generalmente di forma quadrangolare o ottagonale.