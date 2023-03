Un terzo di verità - Cruciverba

Con il termine verità (in latino veritas, in greco ea, aletheia) si indica il senso di accordo o di coerenza con un dato o una realtà oggettiva, o la proprietà di ciò che esiste in senso assoluto e non può essere falso.

Chimica

VE – gas nervino

Codici

VE – codice HASC del comune di Veles (Macedonia del Nord)

ve – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua venda

VE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Venezuela

VE – codice ISO 3166-2:HU della contea di Veszprém (Ungheria)

VE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Venezia (Italia)

VE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Ventspils (Lettonia)

VE – designazione degli squadroni della US Navy per Evacuation Squadron

Informatica

.ve – dominio di primo livello del Venezuela

Mitologia

Vé – divinità della mitologia norrena

Altro