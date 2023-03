Queste in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Queste in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : STE

Soluzione e Curiosità per: Queste in breve Breve – valore di una nota musicale.

– valore di una nota musicale. Breve – termine araldico.

– termine araldico. Breve apostolico – documento pontificio.

– documento pontificio. Breve – segno diacritico. Codici ste – codice ISO 639-3 della lingua liaa-seti Acronimi Simplified Technical English (linguaggio controllato settoriale) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

