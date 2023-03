Quelli rotanti sono mistici islamici - Cruciverba

Col termine derviscio (in persiano e arabo darwish, lett. «povero», «monaco mendicante») si indicano i discepoli di alcune confraternite islamiche (uruq; al sing., ariqa) che, per il loro difficile cammino di ascesi e di salvazione, sono chiamati a distaccarsi nell'animo dalle passioni mondane e, per conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo. Si tratta di un termine afferente a molte generiche confraternite islamiche sufi, anche se tendenzialmente ci si ...

Col termine derviscio (in persiano e arabo darwish, lett. «povero», «monaco mendicante») si indicano i discepoli di alcune confraternite islamiche (uruq; al sing., ariqa) che, per il loro difficile cammino di ascesi e di salvazione, sono chiamati a distaccarsi nell'animo dalle passioni mondane e, per conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo. Si tratta di un termine afferente a molte generiche confraternite islamiche sufi, anche se tendenzialmente ci si riferisce alla ariqa Mawlawiyya/Mevleviyè. I dervisci sono asceti che vivono in mistica povertà, simili ai frati mendicanti cristiani.