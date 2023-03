Pronta per la semina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronta per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARATA

Soluzione e Curiosità per: Pronta per la semina Reparti AntiTerrorismo – Pronto Impiego (in acronimo ATPI) sono definiti delle unità operative con compiti speciali della Guardia di Finanza. Sono noti come "Baschi Verdi". I loro compiti principali sono: l'attività antiterrorismo e la vigilanza degli obiettivi sensibili, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il controllo del territorio, la protezione di personalità a rischio. Compito altrettanto importante è il supporto alle unità territoriali e/o ... Arata Isozaki ( , Isozaki Arata; Oita, 23 luglio 1931 – Okinawa, 29 dicembre 2022) è stato un architetto giapponese. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

