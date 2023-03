Il primitivo nome di Troia - Cruciverba

La fondazione di Roma, altrimenti detta Natale di Roma, è stata fissata al 21 aprile dell'anno 753 a.C., 1 AUC, dal letterato latino Varrone, sulla base dei calcoli effettuati dall'astrologo Lucio Taruzio. Altre leggende, basate su altri calcoli indicano date diverse. In realtà Varrone conosceva bene la Grecia, era stato legato per alcuni anni nella Illiria greca, e come tutti i Romani del primo secolo a.C. aveva numerose date che erano proposte per fissare l'anno della ...

Ilio Barontini (Cecina, 28 settembre 1890 – Scandicci, 22 gennaio 1951) è stato un partigiano e politico italiano.