Per i latini era fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i latini era fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INTER

Soluzione e Curiosità per: Per i latini era fra I Latini furono un antico popolo italico di lingua indoeuropea, storicamente stanziato, a partire dalla seconda metà del II millennio a.C., lungo la costa tirrenica della penisola italica, nella regione del Latium. Politicamente frazionati, i Latini condividevano lingua (il latino, una delle lingue italiche appartenenti al sottogruppo delle lingue latino-falische) e cultura. Diedero un contributo determinante alla formazione del popolo di Roma, città che nel corso del I ... Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

