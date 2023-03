Ottobre sul datario - Cruciverba

La Dataria apostolica (originariamente denominata "Dataria de' Brevi", e successivamente "Dataria de' Brevi e de' Lotti") era un importante ufficio della Curia romana creato nel XIV secolo con competenze in materia di benefici ecclesiastici e di grazie; era presieduto da un datario, che non era necessariamente un cardinale, anche se per consuetudine, l'incarico era quasi sempre ricoperto da un porporato. Prima della riforma della Dataria del 1908, per lunghi ...

Codici

ott – codice ISO 639-3 della lingua otomí di Temoaya

Mitologia

Ott (o Ótr) – nano della mitologia norrena

Persone

Diamond Ott – calciatore samoano americano

Tecnologia