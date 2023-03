Mutano ceto in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano ceto in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NR

Soluzione e Curiosità per: Mutano ceto in centro Il regno delle Due Sicilie fu una monarchia assoluta che governò l'Italia meridionale e la Sicilia tra il 1816 e il 1861, ovvero dalla Restaurazione all'Unità d'Italia. Codici NR – codice vettore IATA di Pamir Air

nr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale

NR – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Nauru Informatica .nr – dominio di primo livello di Nauru Musica NR – Casa discografica italiana attiva per poco tempo negli anni sessanta Sport NR – nelle statistiche di vari sport, record nazionale (National record) Altro Nr. – abbreviazione di numero

NR – targa automobilistica di Neuwied (Germania)

NR – targa automobilistica di Nitra (Slovacchia)

NR – azienda italiana di abbigliamento sportivo

– azienda italiana di abbigliamento sportivo Honda NR – motocicletta della Honda

– motocicletta della Honda Non residente

NR – Acronimo di National Review, una rivista statunitense

5G NR ("New Radio") – tecnologia per le reti di telecomunicazioni 5G Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

