Un medico come Anthony Fauci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un medico come Anthony Fauci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIROLOGO

Soluzione e Curiosità per: Un medico come Anthony Fauci Anthony Stephen Fauci (New York, 24 dicembre 1940) è un immunologo statunitense di origini italiane, noto per i suoi contributi nella ricerca sull'AIDS e altre immunodeficienze. La virologia è la disciplina biologica (branca della microbiologia) che studia i virus. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

