Lago salato della Bolivia - Cruciverba

Il Salar de Uyuni (anche noto in spagnolo come Salar de Tunupa e in inglese come Uyuni salt flats) è un esteso bacino endoreico che, con i suoi 10.582 km², è tra i più grandi al mondo formatosi a seguito della progressiva evaporazione di un lago salato, nonché in assoluto la più grande distesa salata del pianeta.

Il lago Poopó è un grande lago salato situato in una depressione superficiale nella sezione boliviana dell’altiplano ad un'altitudine di circa 3.686 metri sul livello del mare. Misura 90 km di lunghezza per 32 km di larghezza e costituisce la metà orientale del Dipartimento di Oruro, una regione mineraria nel sud-ovest della Bolivia.