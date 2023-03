Lago nordamericano - Cruciverba

L'America del Nord (anche Nord America, Nordamerica o, sebbene sia un nome ambiguo, America settentrionale) è la parte del continente americano posta a nord dell'Istmo di Panama: nella letteratura geografica italiana, dell'Europa occidentale (escluse le Isole britanniche) e dell'America Latina, è considerata un subcontinente, facente parte del continente America, mentre secondo la letteratura geografica di cultura inglese, cinese e russa sarebbe invece un ...

Il lago Erie (in inglese: Lake Erie, pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come Lago Eire), è uno dei cinque maggiori laghi della zona dei Grandi Laghi nell'America settentrionale, che comprende alcuni dei più estesi laghi d'acqua dolce del mondo. Lo stesso lago Erie è il tredicesimo lago al mondo per superficie ed il quarto dei cinque grandi laghi, anche contando laghi d'acqua salata come il mar Caspio ed il lago d'Aral. Esso copre circa 24 000 km² (all'incirca l'estensione della Sardegna) con una profondità media di 19 metri, per cui, a fronte della sua estensione, contiene un ridotto volume, pari a 483 km³, d'acqua (il più vasto dei Grandi Laghi, il Lago Superiore, ha un volume di oltre 12 000 km³).