Knock Out - Cruciverba

Il knock out, talora univerbato in knockout e abbreviato in KO o k.o., e tradotto in italiano come fuori combattimento, è una causa di interruzione anticipata dell'incontro negli sport di lotta, in particolare nel pugilato

Codici

KO – codice vettore IATA di Alaska Central Express

ko – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua coreana

KO – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Korçë (Albania)

KO – codice ISO 3166-2:BJ di Couffo (Benin)

KO – codice ISO 3166-2:GN di Kouroussa (Guinea)

KO – codice ISO 3166-2:NG di Kogi (Nigeria)

KO – codice ISO 3166-2:RU di Komi (Russia)

Economia

KO – simbolo NYSE di The Coca-Cola Company

Geografia

Ko – Città del Ghana

Musica

K.O. – album di Bernardo Lanzetti

– album di Bernardo Lanzetti K.O. – album di Danna Paola

Persone

Eddy Ko (1947) – attore cinese

(1947) – attore cinese Lydia Ko (1997) – golfista neozelandese di origine sudcoreana

(1997) – golfista neozelandese di origine sudcoreana Ko Gi-hyun (1986) – pattinatrice di short track sudcoreana

(1986) – pattinatrice di short track sudcoreana Ko Jong-nam (...) – ex calciatore nordcoreano

(...) – ex calciatore nordcoreano Ko Jin-young (1995) – golfista sudcoreana

(1995) – golfista sudcoreana Ko Jong-soo (1978) – ex calciatore sudcoreano

(1978) – ex calciatore sudcoreano Ko Ki-gu (1980) – ex calciatore sudcoreano

(1980) – ex calciatore sudcoreano Ko Myong-jin (1988) – calciatore sudcoreano

(1988) – calciatore sudcoreano Ko Un (1933) – poeta, scrittore, saggista, autore teatrale e pittore sudcoreano

(1933) – poeta, scrittore, saggista, autore teatrale e pittore sudcoreano Ko Yo-han (1988) – calciatore sudcoreano

(1988) – calciatore sudcoreano Ko Yong-hui (1952-2004) – first lady nordcoreana

Sport

KO (anche solo K) – nelle statistiche del baseball e del softball, Strikeout

(anche solo K) – nelle statistiche del baseball e del softball, Strikeout KO – negli sport da combattimento, acronimo di knockout

– negli sport da combattimento, acronimo di knockout Ko - regola particolare del gioco del go

Targhe automobilistiche

KO – targa automobilistica di Korneuburg, Austria

KO – targa automobilistica di Coblenza, Germania

KO – vecchia targa automobilistica di Kolín, Repubblica Ceca

Altro

Ko – kana giapponese

– kana giapponese Ko (il corvo) – personaggio minore de Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling

(il corvo) – personaggio minore de di Rudyard Kipling Ko – popolo del Burkina Faso

– popolo del Burkina Faso Lingua ko (codice ISO 639-3 fuj) – idioma del gruppo delle lingue kordofaniane

Pagine correlate