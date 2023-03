Ira... senza fine - Cruciverba

L'Irish Republican Army ("Esercito Repubblicano Irlandese", IRA) (in gaelico irlandese Óglaigh na hÉireann, in italiano "Volontari d'Irlanda"), a volte indicata come Old IRA (Vecchia IRA), era un'organizzazione militare nata dai Volontari Irlandesi (Irish Volunteers), che nel 1919 il Dáil Éireann riconobbe come esercito della Repubblica Irlandese, proclamata durante la Rivolta di Pasqua del 1916 e riaffermata dal Dáil nel gennaio 1919. Come tale, ...

Sigle

InterRegio – categoria di treni passeggeri usata in varie nazioni europee come: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (fino a dicembre 2010), Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera ed Ungheria.

– categoria di treni passeggeri usata in varie nazioni europee come: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (fino a dicembre 2010), Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera ed Ungheria. Imperial Regio – aggettivo riferito al Governo Austro-Ungarico al tempo dell'unione Reale e personale delle Corone d'Austria ed Ungheria

– aggettivo riferito al Governo Austro-Ungarico al tempo dell'unione Reale e personale delle Corone d'Austria ed Ungheria Indian Railways – ferrovie indiane

– ferrovie indiane Information Retrieval – recupero delle informazioni

– recupero delle informazioni Infrarosso – radiazione magnetica con lunghezza d'onda maggiore della luce visibile

– radiazione magnetica con lunghezza d'onda maggiore della luce visibile Investor relations – attività finanziaria

– attività finanziaria Irish Rail – ferrovie irlandesi

– ferrovie irlandesi Izquierda Republicana – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Incontro ravvicinato - evento ufologico

Chimica

Ir – simbolo chimico dell'iridio

Codici

IR – codice vettore IATA di Iran Air

IR – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Iran

Informatica

.ir – dominio di primo livello dell'Iran

– dominio di primo livello dell'Iran IR – Instruction Register

Sport

IR – nelle statistiche sportive, record italiano ( Italian record )

) IR – nelle statistiche del baseball e del softball, corridori ereditati (inherited runners)

Altro

Ir – leggendario sovrano supremo d'Irlanda

– leggendario sovrano supremo d'Irlanda I.R. Baboon, personaggio della serie animata Io sono Donato Fidato

Altri progetti